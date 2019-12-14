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💪🏻👊🏻 Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля в Нью-Йорке

💪🏻👊🏻 Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля в Нью-Йорке
Eurosport

28 мин. назад

UFC выложила официальное подтверждение.

UFC официально подтвердила время и место поединка между чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном.

Бой пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он побил американца Дональда Серроне.

  • Это уже пятая попытка свести бойцов в октагоне.
  • Статистика Хабиба – 28 побед в 28 поединках. У Тони – 25 побед при трех поражениях.

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