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💪🏻👊🏻 Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля в Нью-Йорке
UFC выложила официальное подтверждение.
UFC официально подтвердила время и место поединка между чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном.
Бой пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк.
Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он побил американца Дональда Серроне.
- Это уже пятая попытка свести бойцов в октагоне.
- Статистика Хабиба – 28 побед в 28 поединках. У Тони – 25 побед при трех поражениях.
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