UFC официально подтвердила время и место поединка между чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Тони Фергюсоном.

Бой пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он побил американца Дональда Серроне.

Это уже пятая попытка свести бойцов в октагоне.

Статистика Хабиба – 28 побед в 28 поединках. У Тони – 25 побед при трех поражениях.

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