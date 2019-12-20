Боец смешанного стиля Петр Ян прокомментировал поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за чемпионский титул UFC в легком весе.

«Я думаю, в этом поединке Хабиб победит. Нурмагомедов физически мощнее, контроль у него. При этом Фергюсон – опасный соперник, нет никакой недооценки.

Самое главное, чтобы он состоялся – четыре раза поединок срывался. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому бою», – заявил Ян на пресс-конференции в Екатеринбурге. Его цитирует агентство ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся на ивенте UFC 249. Бой пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.

Петр Ян после подписания контракта с промоушном Дэйны Уайта выиграл все шесть поединков и после нокаута Юрайи Фейбера поднялся на третье место рейтинга UFC в легчайшем весе.

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