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Тактаров: «Бой Хабиба с Фергюсоном может не состояться, для того есть причины»

Тактаров: «Бой Хабиба с Фергюсоном может не состояться, для того есть причины»
Eurosport

16 мин. назад

Что, опять?!

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона снова сорвется.

«Думаю, бой с Фергюсоном может не состояться. Для того есть причины, но они за гранью вашего понимания – они понятны мне, но за гранью понимания толпы. Я не смогу вам объяснить – мне надо притчами рассказывать. Скорее всего, этого не случится.

Может ли Хабиб уйти непобежденным? Если он быстро закончит карьеру, то, конечно, сможет. Нурмагомедов просто встретится с какими-то двумя мешками, после чего можно будет и уходить», – сказал 52-летний Тактаров в интервью ютьюб-каналу Sports Insider.

  • Бой Хабиба и Тони срывался четыре раза по вине обоих бойцов.
  • Новый поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.

Хабиб: «Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет и поднимет на пьедестале флаг»

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