Бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона снова сорвется.

«Думаю, бой с Фергюсоном может не состояться. Для того есть причины, но они за гранью вашего понимания – они понятны мне, но за гранью понимания толпы. Я не смогу вам объяснить – мне надо притчами рассказывать. Скорее всего, этого не случится.

Может ли Хабиб уйти непобежденным? Если он быстро закончит карьеру, то, конечно, сможет. Нурмагомедов просто встретится с какими-то двумя мешками, после чего можно будет и уходить», – сказал 52-летний Тактаров в интервью ютьюб-каналу Sports Insider.

Бой Хабиба и Тони срывался четыре раза по вине обоих бойцов.

Новый поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.

Хабиб: «Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет и поднимет на пьедестале флаг»

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