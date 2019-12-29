Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможное завершение карьеры сына.

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время – это год или два, посмотрим. Решит вся команда. Согласен, [что он отличные бои показывает], а вы хотите, чтобы он упал или проиграл? Вечно это невозможно. Нужно понимать, когда пора заканчивать.

Думаю, можно было выступать до 35, но слишком много он прошел, слишком много травм было. Очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко [достичь результата]28-0?» – ответил Нурмагомедов-старший. Его цитирует ютьюб-канал «События в мире бокса и ММА».

31-летний Хабиб Нурмагомедов выиграл все 28 поединков в UFC, в которых принимал участие.

18 апреля он будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В Нью-Йорке на ивенте UFC 249 аварец встретится с Тони Фергюсоном.

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