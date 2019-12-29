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Отец Хабиба: «Бой с Фергюсоном будет лучшим в истории UFC. Реванш с Конором мне неинтересен»
Тони – топ, Ноториус – флоп.
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможный реванш сына против ирландца Конора Макгрегора.
«Честно говоря, мне он не особо интересен. Сейчас впереди у нас лучший боец [Тони Фергюсон] – 12 подряд побед.
Думаю, это [будет] лучший бой в истории UFC. Надо попробовать в первом-втором раунде, пока [Хабиб] свежий, в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», – заявил Нурмагомедов-старший. Его цитирует ютьюб-канал «События в мире бокса и ММА».
- Хабиб встречался с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. На UFC 229 он победил удушающим в четвертом раунде и отстоял титул в дивизионе.
- 18 апреля 2020 года Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В Нью-Йорке на ивенте UFC 249 аварец встретится с Тони Фергюсоном.
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