Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможный реванш сына против ирландца Конора Макгрегора.

«Честно говоря, мне он не особо интересен. Сейчас впереди у нас лучший боец [Тони Фергюсон] – 12 подряд побед.

Думаю, это [будет] лучший бой в истории UFC. Надо попробовать в первом-втором раунде, пока [Хабиб] свежий, в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», – заявил Нурмагомедов-старший. Его цитирует ютьюб-канал «События в мире бокса и ММА».

Хабиб встречался с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. На UFC 229 он победил удушающим в четвертом раунде и отстоял титул в дивизионе.

18 апреля 2020 года Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В Нью-Йорке на ивенте UFC 249 аварец встретится с Тони Фергюсоном.

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