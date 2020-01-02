Глава UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Тони продолжает делать свое дело. Он заслужил право выйти на этот бой. Благодаря фанатам можно оценить, насколько масштабен и значим предстоящий поединок. Фанаты сходят с ума от этого боя, они хотят увидеть его, поэтому можно утверждать, что он очень важный. Многие люди верят, что Тони Фергюсон – тот парень, который победит Хабиба. Скоро мы узнаем это», – цитирует Уайта ESPN.

Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля, ранее поединок срывался четыре раза.

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