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Уайт: «Люди верят, что Тони – тот, кто победит Хабиба»
Президент UFC Дэйна Уайт впечатлен масштабностью предстоящего боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.
Глава UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
«Тони продолжает делать свое дело. Он заслужил право выйти на этот бой. Благодаря фанатам можно оценить, насколько масштабен и значим предстоящий поединок. Фанаты сходят с ума от этого боя, они хотят увидеть его, поэтому можно утверждать, что он очень важный. Многие люди верят, что Тони Фергюсон – тот парень, который победит Хабиба. Скоро мы узнаем это», – цитирует Уайта ESPN.
- Бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля, ранее поединок срывался четыре раза.
- Нурмагомедов провел в MMA 28 боев без поражений.
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