Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал возможность реванш аварского бойца с Конором Макгрегором в 2020 году.

«Не знаю. Думаю, что некоторые люди захотят организовать этот бой, но Хабиб – чемпион, условия диктует он. Будет так, как он хочет. Он – босс.

– Сейчас он – главная сторона в любом бою?

– Да, именно так. Все правильно. Так что любой бой – это только его решение. Все, что я могу делать – быть с ним и поддерживать.

– Как много боев он планирует провести в 2020 году?

– С боями, насколько я знаю, ситуация такая: он сказал, что продолжает карьеру, пока в этом заинтересованы его отец и я. Но на первом месте его отец. Что отец скажет ему делать, так и будет. Я не буду вмешиваться в это. Когда отец скажет ему заканчивать карьеру, он закончит. И я никак не буду этому препятствовать.

– Но если реванш с Конором состоится, как он сложится? Иначе чем год назад?

– Однозначно иначе. Может, легче, а может и сложнее. Я могу гарантировать только, что Хабиб будет готов. Он подойдет злым, но не таким злым, чтобы потерять голову. Я буду говорить ему расслабиться, потому что сгореть от злости – это именно то, чего хочет от Хабиба Конор. Моя работа будет сделать так, чтобы этого не было», – заявил Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу».

Нурмагомедов встречался с Макгрегором на ивенте UFC 229. В октябре 2018-го Орел победил ирландца в четвертом раунде удушающим и защитил чемпионский пояс.

18 апреля Хабиб подерется с Тони Фергюсоном на UFC 249 в американском Бруклине.

Отец Хабиба: «Бой с Фергюсоном будет лучшим в истории UFC. Реванш с Конором мне неинтересен»

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