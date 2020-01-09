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«Иду за Хабибом». Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Тони показал приемы, которые использует против Хабиба.
Американский боец UFC Тони Фергюсон показал, как готовится к бою против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Им весело, они считают это игрой и смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке – больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», – подписал 35-летний Фергюсон выложенное в инстаграме видео с тренировки.
- Бой Хабиба и Тони запланирован на 18 апреля 2020 года.
- Ранее их поединок срывался четыре раза.
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