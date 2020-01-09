Американский боец UFC Тони Фергюсон показал, как готовится к бою против чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Им весело, они считают это игрой и смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке – больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», – подписал 35-летний Фергюсон выложенное в инстаграме видео с тренировки.

Бой Хабиба и Тони запланирован на 18 апреля 2020 года.

Ранее их поединок срывался четыре раза.

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