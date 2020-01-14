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Макгрегор готов заменить Фергюсона в бою против Хабиба в случае срыва поединка
О возможной замене рассказал глава UFC Дэйна Уайт.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона снова сорвется, и рассчитывает заменить американца.
«Конор не верит, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона действительно состоится. Он рассчитывает заменить Фергюсона, если тот не сможет драться. Посмотрим, что из этого выйдет – Конор твердо настроен на реванш», – цитирует TMZ главу UFC Дэйну Уайта.
- Поединок Хабиба и Тони запланирован на 18 апреля.
- Ранее бой срывался 4 раза.
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