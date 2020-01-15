Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграм видео с реакцией зала в ОАЭ на его выход в октагон с Дастином Порье.

«В 2012 году, когда я первый раз дрался, не было ни одной папахи в зале. Придет день, когда мы будем выходить на бой, и весь зал будет в папахах», – сказал Нурмагомедов.

«Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то теряем. Самое главное – не потерять себя в этой жизненной суете», – добавил он в описании поста.

Хабиб защитил чемпионский пояс в легком весе на ивенте UFC 242. В сентябре 2019-го он победил американца Дастина Порье.

18 апреля 2020-го аварский боец встретится на UFC 249 в Нью-Йорке с другим файтером из США Тони Фергюсоном.

У Хабиба и Конора точно будет реванш. Макгрегору нужно выиграть 2 боя, а не 10

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке