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«Придет день, и на моем бое весь зал будет в папахах». Хабиб выложил видео с поединка против Порье
Подготовка к зарубе с Фергюсоном идет полным ходом.
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграм видео с реакцией зала в ОАЭ на его выход в октагон с Дастином Порье.
«В 2012 году, когда я первый раз дрался, не было ни одной папахи в зале. Придет день, когда мы будем выходить на бой, и весь зал будет в папахах», – сказал Нурмагомедов.
«Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то теряем. Самое главное – не потерять себя в этой жизненной суете», – добавил он в описании поста.
- Хабиб защитил чемпионский пояс в легком весе на ивенте UFC 242. В сентябре 2019-го он победил американца Дастина Порье.
- 18 апреля 2020-го аварский боец встретится на UFC 249 в Нью-Йорке с другим файтером из США Тони Фергюсоном.
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