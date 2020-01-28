Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес призвал уважать Тони Фергюсона – следующего соперника российского бойца.

«Хабиб – кардиомашина. Фергюсон планирует драться все пять раундов, Нурмагомедов не против. Не думаю, что в этом поединке будет остановка, я ожидаю пятираундовой войны. Ожидаю судейского решения и разгрома. Я предсказываю это, и мы готовы это сделать. Мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым предстоит встретиться. И это Тони.

Чтобы победить Фергюсона, его надо уважать. Если мы не будем этого делать, он нас победит. Его кардиоподготовка позволяет вытерпеть все пять раундов. Но разве кто-то считает Хабиба бойцом, который устает во время поединка?» – цитирует Мендеса The Body Lock.

31-летний Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года.

В последнем бою он победил Дастина Порье и защитил чемпионский титул.

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