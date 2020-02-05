Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап отреагировал на критику бойца смешанного стиля от журналиста Олега Кашина.

«Да я даже не хочу комментировать такое. Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», – заявил Абдулманап «Подъему».

В эфире радио «Комсомольская правда» Олег Кашин 4 февраля раскритиковал индустрию смешанных единоборств и лично Нурмагомедова-младшего. «Место Хабиба, извините, в его родовом селе. А не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Если бы у меня были запретительные полномочия, то смешанные единоборства я бы запретил», – процитировал журналиста сайт «Палач».

Нурмагомедов готовится к бою с Тони Фергюсоном за защиту чемпионского пояса в легком весе. Поединок с американцем пройдет на ивенте UFC 249 18 апреля в Бруклине.

На инстаграм Хабиба подписаны 18,4 миллиона человек. Боец смешанного стиля занимает второе место в России по популярности в этой социальной сети после певицы и телеведущей Ольги Бузовой, у которой 19,4 млн фолловеров.

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