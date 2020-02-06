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«Тони тренируется в полную силу». В команде Фергюсона опровергли информацию о травме

«Тони тренируется в полную силу». В команде Фергюсона опровергли информацию о травме
Eurosport

1 час назад

Бой с Хабибом состоится по плану.

В команде американца Тони Фергюсона опровергли информацию о наличии у бойца травмы перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым.

«Никаких значительных повреждений нет и не было. Тони тренируется в полную силу», – цитирует ТАСС представителя команды 35-летнего бойца UFC.

На днях в медиа появились слухи, что Тони получил повреждение во время подготовки к бою.

  • Бой Фергюсона и Нурмагомедова намечен на 18 апреля 2020 года.
  • Ранее поединок между бойцами срывался четыре раза из-за травм оппонентов.

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