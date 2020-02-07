Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап предположил, как будет развиваться бой его сына против американца Тони Фергюсона.

– Для Хабиба Тони не был опасен никогда, просто он хороший боец. Были более опасные ребята в первом раунде. Особенность Фергюсона – от него можно ждать опасности в течение 25 минут. Он очень выносливый, он опытен, он на серии побед, он уверен, но я думаю, что мы классом выше.

– У вас в команде говорят, что 32 года это порог для легкого веса, но Тони побеждал в 34 и 35.

– Мы же знаем, кого он побеждал. Хабиба же не побеждал. Тони ростом выше, сухощавый, держит себя в форме, и это играет свою роль. А человек, который набирает мышечную массу, это чуть другое. Просто возьмем тело мексиканца и тело человека из Европы – вы же понимаете, что мексиканцев с лишним весом единицы, а в Европе каждый второй. Тони готов, он всегда тренируется. Серия из 12 побед – это не шутки, это класс.

– Тони Фергюсон очень хорошо ставит рассечения, очень хорошо работает локтями, будете ли вы как-то корректировать стиль Хабиба из-за этой особенности?

– Нет. Наша задача работать из удобной нам позиции.

Тони Фергюсон, Хабиб НурмагомедовGetty Images

– Хотелось просто понять, не будет ли удобная позиция для Хабиба одновременно удобной позицией для Тони, чтобы бить локтями?

– Вы хотите найти слабые места Хабиба? Я понимаю, что у вас есть большой интерес, чтобы Хабиб упал, но думаю, что должен быть большой интерес, чтобы Хабиб стоял и чтобы другие падали.

– На самом деле, есть интерес обсудить сильные стороны Фергюсона, чтобы людям стала понятнее интрига.

– Я думаю, что у Хабиба тоже много сильных сторон.

– Хорошо, давайте про них: Фергюсон падает в нокдауны, но его не могут добить. Хабиб ронял Конора, но он сможет добить Фергюсона, если уронит его?

– Мы очень постараемся это сделать. Мы обещали уронить Конора – мы это сделали. Все, что мы говорим, мы делаем в октагоне. Нет сомнений, что если Хабиб и Фергюсон пойдут в рубку, первым упадет Фергюсон. Он уже падал, и на голову он чуть слаб. А если упадет, то вы же понимаете, что Хабиб сверху опасен, – заявил Нурмагомедов-старший в интервью «Матч ТВ».

Поединок Хабиба и Тони запланирован на 18 апреля.

Нурмагомедов прошел 28 боев без поражений, статистика Фергюсона – 25 побед и три поражения.

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