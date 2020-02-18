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«Будь осторожен. UFC 249 близко». Хабиб выложил постер к бою с Фергюсоном
Эпичное изображение предваряет апрельский бой.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил постер к бою против американца Тони Фергюсона.
На постере изображен едущий на автомобиле Фергюсон, который видит в зеркало заднего вида Нурмагомедова, догоняющего его на мотоцикле. «Будь осторожен. UFC 249 близко», – подписал публикацию 31-летний Хабиб.
- Бой запланирован на 18 апреля 2020 года.
- Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине обоих бойцов.
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