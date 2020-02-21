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UFC представил официальный постер к бою Хабиба и Фергюсона
До эпичной битвы осталось чуть меньше двух месяцев.
UFC представил официальный постер турнира UFC 249, главным боем которого станет поединок российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«Ожидание закончено, постер уже здесь!» – написано под публикацией.
- Бой состоится в Бруклине (США) 18 апреля. Ранее поединок между Хабибом и Тони срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
- Статистика Хабиба – 28 боев в MMA без поражений, Фергюсон выиграл 25 поединков и трижды проиграл.
«Будь осторожен. UFC 249 близко». Хабиб выложил постер к бою с Фергюсоном