Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном и прокомментировал январскую победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне.

Слова 31-летнего Хабиба приводит TMZ.

О бое с Фергюсоном

В последние годы я выходил против Барбозы, Дос Аньоса, Конора, Порье, Яквинты. Все они не настолько сильны, как Тони Фергюсон. Поэтому я чувствую сейчас настоящую мотивацию. Раньше перед поединками я думал: «Хорошо, этого парня я побью точно». Разумеется, я усердно готовился, но сейчас мы фокусируемся еще сильнее, потому что Тони – не как все те, с кем я дрался ранее. Он гораздо сильнее Конора и других моих прежних соперников.

О победе Конора над Серроне

Ковбой постоянно проигрывает важные поединки. Уже и не вспомню, когда он последний раз победил – кажется, проиграл шесть из десяти последних боев. Он уже не боец высокого уровня. Да, он заработал себе имя, но его время прошло. Конор выбрал отличного соперника: победил человека, который проиграл шесть раз в последних десяти боях, но теперь все говорят, что Макгрегор вернулся. А это не так.

Конору нужно сразиться с действительно серьезным соперником – например, с Джастином Гэтжи. Это мое мнение. Еще я думаю, что ему нужно вернуться в легкий вес. Мне кажется, Конор избегает серьезных соперников в принципе – не только Гэтжи. Он пользуется положением звезды и выбирает соперников попроще.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона назначен на 18 апреля 2020 года.

Хабиб победил Конора в октябре 2018 года.

Сехудо: «Хабиб – человек чести и достоинства, в отличие от Конора»

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