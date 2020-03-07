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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона на дуэли взглядов
Американец провоцировал российского бойца на пресс-конференции, и Нурмагомедов не выдержал.
В Лас-Вегасе состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Мероприятие прошло в напряженной атмосфере, оба спикера провоцировали друг друга. На дуэли взглядов 36-летний американец вставал в боевую стойку, что-то говорил сопернику и положил на пол чемпионский пояс, завоеванный в 2017 году. Он продолжил разговор с Нурмагомедовым на повышенных тонах – тогда Хабиб не выдержал и пнул пояс Фергюсона так, что тот едва не улетел со сцены.
Провести традиционную дуэль взглядов не удалось, так как Фергюсон намеревался вступить в драку. Президент UFC Дэйна Уайт дал охранникам указание удерживать американца.
- Поединок Тони и Хабиба намечен на 18 апреля 2020 года.
- Ранее бой срывался четыре раза по вине обоих спортсменов.
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