В Лас-Вегасе состоялась первая пресс-конференция, посвященная апрельскому бою Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Мероприятие прошло на повышенных тонах – бойцы провоцировали друг друга и срывались на колкие высказывания.

Хабиб: Фергюсон заслужил этот поединок как боец. Но он не нравится мне как человек – он тупой. Посмотрим, что случится 18 апреля. Мне нравятся новые вызовы, я дерусь с лучшими соперниками. Чтобы построить наследие и закрепить его, я должен победить Фергюсона – одного из лучших соперников.

Тони: Да пошло твое наследие!

Хабиб: Тони мог бы стать лучшим легковесом UFC – он классный боец. Но я в себя верю. К тому же, он уже староват – ему 36 или 37 лет.

Тони: Ты сможешь говорить о моей старости, когда победишь меня. Только чемпионское дерьмо, только чемпионское!

Хабиб: Я размажу Фергюсона, он будет валяться на канвасе и стучать, а все будут говорить, что Тони постарел, и я победил старика.

Ранее поединок срывался четыре раза по вине обоих бойцов.

Фергюсону 36 лет, Хабибу – 31.

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона на дуэли взглядов

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