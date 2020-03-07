Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон поспорили на пресс-конференции в Лас-Вегасе об участии в уличных драках.

Тони: Хабиб никогда не участвовал в настоящих уличных драках. Он бил только всяких школьников-любителей.

Хабиб: А ты американец, ты вообще не можешь драться на улицах. И не знаешь, что происходит в тех местах, откуда я. Я сломаю тебя, если мы подеремся на улице. На меня никогда не действуют нападки соперников.

Тони: Ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Ставлю свое сомбреро против твоей папахи.

Хабиб: Сначала ты говоришь, что ты мексиканец, потом уже американец. Кто же ты? Ты не мексиканец, ты калифорниец, а это не одно и то же. Ты ненастоящий мексиканец. Тебя зовут Тони, твоя фамилия – Фергюсон. Это не мексиканские имя и фамилия. О чем ты говоришь, какой же ты мексиканец?

Поединок российского и американского бойцов запланирован на 18 апреля.

Фергюсон родился в Калифорнии, но имеет мексиканское происхождение.

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