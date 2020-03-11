Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал оценку предстоящему поединку с Тони Фергюсоном.

«Да, Тони – великий боец. Если посмотреть на список поединков и скольких соперников он победил, то понятно, что Фергюсон – настоящий боец.

Поэтому мне нравится будущий бой – это настоящий вызов. Многие говорят, что он может победить меня – именно так и становятся великими. Тебе нужно выиграть в ситуациях, когда люди считают тебя аутсайдером. Поэтому я обожаю новый вызов и надеюсь, что мы наконец-то подеремся.

Все разговоры в духе «Хабиб – сильнейший файтер в истории» – не знаю. Есть Джон Джонс, Юрайя Фейдер, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Андерсон Силва. Один из лучших – возможно, но не хочу говорить, что именно я величайший из великих.

Нацелен на досрочное завершение боя с Тони Фергюсоном. Собираюсь прикончить его во втором или третьем раунде», – заявил Нурмагомедов в интервью CBS Sports.

Бой Хабиба с Тони пройдет в Бруклине на ивенте UFC 249 18 апреля.

31-летний Нурмагомедов не уступил ни в одном поединке из 28 проведенных.

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