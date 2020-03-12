Президент UFC Дэйна Уайт пошутил на тему возможной отмены поединка в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

В сторис инстаграма 50-летний менеджер выложил мем о внезапных мыслях в постели, посвященный бою.

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Он: «А что, если из-за коронавируса отменят бой Тони с Хабибом?»

7 марта Уайт уже опровергал отмену ивента UFC 249, на котором подерутся Фергюсон и Нурмагомедов, и заявлял, что поединок в любом случае состоится.

Бой Тони с Хабибом состоится 18 апреля в американском Бруклине.

За последние четыре года встречу в октагоне этих легковесов UFC организовывала четырежды, и каждый раз поединки срывались.

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