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«Что, если из-за коронавируса отменят UFC 249?» Уайт пошутил о новом срыве боя Хабиб – Фергюсон
Шутки шутками, но поединок Хабиба с Тони может сорваться в пятый раз, но уже не по вине бойцов.
Президент UFC Дэйна Уайт пошутил на тему возможной отмены поединка в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
В сторис инстаграма 50-летний менеджер выложил мем о внезапных мыслях в постели, посвященный бою.
«Она: «Опять о бабах своих думает»
Он: «А что, если из-за коронавируса отменят бой Тони с Хабибом?»
7 марта Уайт уже опровергал отмену ивента UFC 249, на котором подерутся Фергюсон и Нурмагомедов, и заявлял, что поединок в любом случае состоится.
- Бой Тони с Хабибом состоится 18 апреля в американском Бруклине.
- За последние четыре года встречу в октагоне этих легковесов UFC организовывала четырежды, и каждый раз поединки срывались.
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