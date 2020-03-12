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«Думал, там собака!». Непобедимый Хабиб смешно отшатнулся, когда из коробки вылезла девушка
Можно одолеть Конора, но проиграть даме из картонного ящика.
Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова разыграли партнеры по American Kickboxing Academy.
Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес позвал дагестанца, проходившего мимо, и сказал, что эта картонная коробка для него. Когда Хабиб открыл презент, оттуда выпрыгнула графический дизайнер зала Ши Николь Тэйлор и напугала бойца. Нурмагомедов отшатнулся, но быстро понял, что это розыгрыш.
«Я думал, там собака внутри! – объяснил Мендесу Орел под смех окружающих. – Давай, пока, мне пора домой, в Дагестан».
Хавьер в комментариях инстаграма уточнил, что идея пранка принадлежала Ши Николь.
- 18 апреля Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула в Бруклине. Соперником станет американец Тони Фергюсон.
- За профессиональную карьеру из 28 боев дагестанец не потерпел ни одного поражения.
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