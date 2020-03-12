Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова разыграли партнеры по American Kickboxing Academy.

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес позвал дагестанца, проходившего мимо, и сказал, что эта картонная коробка для него. Когда Хабиб открыл презент, оттуда выпрыгнула графический дизайнер зала Ши Николь Тэйлор и напугала бойца. Нурмагомедов отшатнулся, но быстро понял, что это розыгрыш.

«Я думал, там собака внутри! – объяснил Мендесу Орел под смех окружающих. – Давай, пока, мне пора домой, в Дагестан».

Хавьер в комментариях инстаграма уточнил, что идея пранка принадлежала Ши Николь.

18 апреля Хабиб Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула в Бруклине. Соперником станет американец Тони Фергюсон.

За профессиональную карьеру из 28 боев дагестанец не потерпел ни одного поражения.

«Что, если из-за коронавируса отменят UFC 249?» Уайт пошутил о новом срыве боя Хабиб – Фергюсон

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке