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Менеджер Хабиба – о поединке с Фергюсоном: «Со зрителями или без, но бой будет»
Абдель-Азиз уверен, что в этот раз не помешает даже пандемия коронавируса.
Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что бой с Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.
«Ребята! Бой Хабиба против этого в солнечных очках состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. Со зрителями или без, но бой будет. Дома люди тоже нуждаются в развлечениях», – написал Абдель-Азиз.
- Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
- Из-за объявленной пандемии в мире отменяют большинство спортивных и не только массовых мероприятий.
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