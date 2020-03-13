Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что бой с Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

«Ребята! Бой Хабиба против этого в солнечных очках состоится 18 апреля. UFC всегда находит выход. Со зрителями или без, но бой будет. Дома люди тоже нуждаются в развлечениях», – написал Абдель-Азиз.

Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.

Из-за объявленной пандемии в мире отменяют большинство спортивных и не только массовых мероприятий.

«Что, если из-за коронавируса отменят UFC 249?» Уайт пошутил о новом срыве боя Хабиб – Фергюсон

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке