Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможную отмену боя с американцем Тони Фергюсоном. Поединок может сорваться в пятый раз из-за пандемии коронавируса.

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше – никто не знает», – написал 31-летний Хабиб.

Источник в UFC поделился с ТАСС, что отменять турнир не планируется, но он может пройти без зрителей на трибунах.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

В США заразилось 1645 человек, 41 больной умер.

Менеджер Хабиба – о поединке с Фергюсоном: «Со зрителями или без, но бой будет»

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