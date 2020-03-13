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Хабиб прокомментировал возможную отмену боя с Фергюсоном
Поединок должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможную отмену боя с американцем Тони Фергюсоном. Поединок может сорваться в пятый раз из-за пандемии коронавируса.
«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше – никто не знает», – написал 31-летний Хабиб.
Источник в UFC поделился с ТАСС, что отменять турнир не планируется, но он может пройти без зрителей на трибунах.
- Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке.
- В США заразилось 1645 человек, 41 больной умер.
Менеджер Хабиба – о поединке с Фергюсоном: «Со зрителями или без, но бой будет»