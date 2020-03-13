Руководство UFC внесло коррективы в проведение трех ближайших турниров из-за вспышки коронавируса в мире.

UFC on ESPN+ 28, который намечен на 14 марта в бразильском Бразилиа, состоится без зрителей и журналистов при пустых трибунах. Но ивент покажут на основном телеканале ESPN, а начало передвинут на 22:00 пятницы по Москве.

UFC on ESPN 8 и UFC on ESPN+ 30 пройдут 28 марта и 11 апреля, но в других городах. Первоначально организаторы планировали, что бои состоятся в Орегоне и Портленде, но их перенесли в зал APEX в Лас-Вегасе.

Турнир в Великобритании стартует 21 марта на лондонской «O2 Арене» со зрителями, но если городские власти распорядятся закрыть трибуны дворца, то UFC пойдет навстречу.

Решение об изменении условий проведения номерного ивента UFC 249 пока не принято. Сейчас в календаре по-прежнему указано, что бойцовский вечер, главным событием которого станет титульный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, пройдет в Бруклине 18 апреля. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт в SportsCenter. Его цитирует MMA Junkle.

В ноябре 2019-го Хабиб заявлял, что не будет драться в Лас-Вегасе, даже если организаторы принесут извинения за штраф после инцидента на UFC 229.

После победы над Конором Макгрегором Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и подрался со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом. Атлантическая комиссия штата Невада тогда оштрафовала аварского бойца на 1 миллион долларов.

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