Власти Нью-Йорка объявили бессрочный запрет на публичные собрания численностью свыше 500 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю М. Куомо. Мэр Билл де Блазио также ввел в городе чрезвычайное положение, поскольку в «Большом Яблоке» зарегистрировали свыше 100 случаев заражения коронавирусом.

Многие публичные места, такие как «Карнеги Холл», «Метрополитан Опера», «Метрополитан-музей» или шоу на Бродвее, уже сообщили о временном закрытии.

«К сожалению, мы потеряем кого-то из наших нью-йоркцев. К сожалению, это неизбежно. Понимаю, что это серьезно отразится на части бизнеса», – сказал мэр Де Блазио, которого цитирует The New York Times.

18 апреля в Бруклине, который территориально относится к Нью-Йорку, пройдет ивент UFC 249, на котором в главном бою вечера подерутся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Президент промоушена Дэйна Уайт уточнил, что пока организация не приняла решение по турниру в Бруклине. Два ивента, за которыми по календарю следует UFC 249, уже перенесли из Орегона и Портленда в Лас-Вегас.

Поединок дагестанца и американца организуют в пятый раз, предыдущие четыре боя срывались по разным причинам.

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