Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал будущий поединок за титул чемпиона UFC в легком весе против Тони Фергюсона.

«Думаю, с первого запланированного боя с Тони я стал намного лучше как на земле, так и в стойке. Стал намного опытнее и с каждым поединком становился все лучше и лучше. Последние пару лет стараюсь финишировать всех соперников, заставить их сдаться, забить, нокаутировать.

Считаю, что на земле я очень, очень силен. Потому что если посмотреть на то, что было шесть лет назад и что есть сейчас, – это небо и земля.

– Как это повлияет на результат поединка с Фергюсоном?

– Никак не повлияет. Я разнесу его. Ничего не изменилось, – заявил Нурмагомедов, которого цитирует инстаграм UFC Russia.

Бой за пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории состоится в американском Бруклине 18 апреля.

Хабиб и Тони должны были встретиться в октагоне четырежды, и каждый раз их поединки срывались по разным причинам.

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