Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный поединок Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи.

«Это трудный вопрос. Я бы хотел, чтобы победил Джастин Гэтжи, но мне кажется, здесь 50 на 50. Наверное, и вы, ребята, тоже думаете, что тут 50 на 50. Все будет решаться в стойке – Джастин в этом хорош, Конор тоже, поэтому все очень ровно, 50 на 50.

Гэтжи – один из лучших легковесов в мире, разумеется. Любой топ-боец из легкой весовой категории будет сложным соперником. Нужно просто поверить в это. Поверить, что однажды ты станешь чемпионом. Если не верить, то зачем вообще тренироваться.

Уважаю его образ мыслей, уважаю то, как он рассуждает, и уважаю то, как он хочет показывать скиллы. Он хочет проверить себя. Так и нужно», – заявил Нурмагомедов в интервью MMA Junkle.

После уверенной победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне в UFC обсуждают возможный поединок между Ноториусом и Джастином Гэтжи.

Вероятно, что победитель этого боя снова получит титульный бой и сразится с Хабибом Нурмагомедовым или же Тони Фергюсоном в случае выигрыша американца.

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