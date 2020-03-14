Боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, от чего зависит возможный повторный поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Думаю, что бой 18 апреля станет решающим фактором. Если победит Хабиб, то Конор поймет, что не получит реванш, пока не сделает что-то, чтобы его заслужить.

Поэтому Макгрегор будет драться со мной, если Хабиб выиграет. Если Тони победит, то Конор встретится с Тони, потому что вот так это работает.

Мне кажется, что нам всем нужен Конор Макгрегор, спорту нужен Конор. Ему нужно туда попасть и нужно победить», – заявил Гэтжи в интервью MMA Junkle, которое цитирует talkSPORT.

18 апреля в Бруклине Нурмагомедов встретится в титульном поединке с Тони Фергюсоном на ивенте UFC 249.

После уверенной победы Макгрегора над Дональдом Серроне Ноториусу могут дать рейтинговый бой с Джастином Гэтжи.

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