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Гэтжи: «Следующий соперник Конора зависит от боя Хабиб – Фергюсон»
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Боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, от чего зависит возможный повторный поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Думаю, что бой 18 апреля станет решающим фактором. Если победит Хабиб, то Конор поймет, что не получит реванш, пока не сделает что-то, чтобы его заслужить.
Поэтому Макгрегор будет драться со мной, если Хабиб выиграет. Если Тони победит, то Конор встретится с Тони, потому что вот так это работает.
Мне кажется, что нам всем нужен Конор Макгрегор, спорту нужен Конор. Ему нужно туда попасть и нужно победить», – заявил Гэтжи в интервью MMA Junkle, которое цитирует talkSPORT.
- 18 апреля в Бруклине Нурмагомедов встретится в титульном поединке с Тони Фергюсоном на ивенте UFC 249.
- После уверенной победы Макгрегора над Дональдом Серроне Ноториусу могут дать рейтинговый бой с Джастином Гэтжи.
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