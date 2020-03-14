Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал проведение боя с Тони Фергюсоном на ивенте UFC 249 в условиях инфекции COVID-19.

«Полагаю, что если коронавирус не окажется под контролем, UFC может быть вынужден в лучшем случае провести турнир без зрителей.

Также возможна полная отмена всех спортивных мероприятий, где подразумевается сбор более 500 человек», – заявил Мендес в интервью агентству «РИА Новости».

Поединок Хабиба против Фергюсона намечен на 18 апреля и должен пройти в американском Бруклине.

В Нью-Йорке, к которому территориально относится Бруклин, уже объявили бессрочный запрет на публичные мероприятия с 500 зрителями.

Нурмагомедов и Тони пытаются подраться в пятый раз, четыре предыдущих попытки их встречи в октагоне отменяли по разным причинам.

UFC перенес в Лас-Вегас 2 ивента, которые пройдут до боя Хабиба. Он обещал, что не будет там драться

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