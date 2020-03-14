Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз дал оценку возможным проблемам с проведением боя против Тони Фергюсона из-за COVID-19.

«Нурмагомедов остается в тренировочном лагере. Он готовится, ест, пьет – все нормально.

Поскольку UFC не сказал мне об этом [о возможных переносе или отмене боя], не звоните мне и не говорите, что такое может произойти – в этом нет никакого смысла. Насколько я знаю, бой Хабиба пройдет в Бруклине», – ответил Абдель-Азиз MMA Fighting.

Поединок Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоится 18 апреля в американском Бруклине.

В Нью-Йорке, к которому территориально относится Бруклин, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 500 человек.

Тренер Хабиба: «Из-за коронавируса UFC проведет бой с Тони без зрителей или отменит»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках