Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что получил просьбу не переносить ивенты от первых лиц Соединенных Штатов.

«Подумайте о нашем виде спорта – мы всегда выходим за границы здоровья и безопасности. И это то, что мы намерены сделать. Я разговаривал с президентом и вице-президентом США об этом сегодня (13 марта). Они воспринимают все очень серьезно. Говорят: «Будьте осторожнее, берегите себя, но живите своей жизнью и не поддавайтесь панике».

Все паникуют, но мы, вместо того чтобы заламывать руки, поедем на турниры. Будем сотрудничать с врачами, сотрудниками сферы здравоохранения и правительством, чтобы понять, как сделать наш спорт безопасным и как проводить ивенты дальше.

Напрямую работаем с Атлетической комиссией Невады и ее исполнительным директором Бобом Беннеттом – внедряем проверку спортсменов перед соревнованиями. Одной из тех вещей, которые мы всегда делали, была забота о здоровье и безопасности фанатов и бойцов, какими бы они ни были.

Конечно, вся эта ситуация развивается. Мы сделаем все, чтобы в октагоне сражались два здоровых спортсмена, чтобы эти парни были готовы выступать. Связались с большинством файтеров. Пока не обошли всех – все-таки у нас на контрактах 600 с чем-то человек. Но эти ребята готовы драться. Они хотят биться, хотят соревноваться, и мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность», – цитирует Уайта New York Post со ссылкой на эфир ESPN.

UFC уже перенес два турнира из Портленда и Коламбуса в Лас-Вегас из-за угрозы коронавируса в штатах Орегон и Огайо. Невада пока не вводила запрет на публичные мероприятия в связи с COVID-19.

18 апреля в Бруклине состоится ивент UFC 249, главным боем которого станет титульный поединок в легком весе Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон.

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