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«Просто закройте нас на арене». Хабиб выказался о возможном срыве боя с Фергюсоном
Боец предлагает UFC выход, чтобы на пятый раз бой состоялся.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном срыве поединка против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.
«Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона», – написал 31-летний Хабиб.
- Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
- В Нью-Йорке, где 18 апреля должен состояться бой, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 500 человек.
Менеджер Хабиба: «Нурмагомедов нормально тренируется, бой пройдет в Бруклине»