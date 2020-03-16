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«Просто закройте нас на арене». Хабиб выказался о возможном срыве боя с Фергюсоном

«Просто закройте нас на арене». Хабиб выказался о возможном срыве боя с Фергюсоном
Eurosport

44 мин. назад

Боец предлагает UFC выход, чтобы на пятый раз бой состоялся.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном срыве поединка против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

«Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона», – написал 31-летний Хабиб.

  • Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине каждого из бойцов.
  • В Нью-Йорке, где 18 апреля должен состояться бой, власти объявили бессрочный запрет на сборы свыше 500 человек.

Менеджер Хабиба: «Нурмагомедов нормально тренируется, бой пройдет в Бруклине»

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