Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэл дос Аньос спрогнозировал исход поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Это хороший поединок. Я даю Тони небольшое преимущество. Он хорошо работает локтями, у него отличное кардио. Мне представляется, что это будет достаточно близкий бой.

Фергюсон частенько пропускает, возможно, Хабиб сможет его пару раз поймать. Но все же у Тони есть небольшое преимущество. Он работает в партере, бьет локтями, делает это очень хорошо. Думаю, он выиграет», – заявил Дос Аньос.

Дос Аньос бился и с Хабибом, и с Фергюсоном. В обоих поединках Рафаэл проиграл решением судей.

Бой Хабиба и Тони пройдет 18 апреля, но не в Нью-Йорке, как планировалось изначально.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, поединок могут перенести в Дубай.

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