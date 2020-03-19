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Уайт пошутил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится на Луне
Хабиб наверняка не против – лишь бы поединок прошел по расписанию.
Глава UFC Дэйна Уайт пошутил насчет места проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен состояться 18 апреля.
Уайт опубликовал картинку, на которой бойцы выходят в октагон на Луне под специальным куполом, а за ними в скафандрах наблюдают глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор Джо Роган. «Готовьтесь все», – написал Уайт.
- Ранее поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза по вине спортсменов.
- 18 апреля бойцы должны были подраться в Нью-Йорке, но власти города запретили проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
Хабиб сказал, что готов драться с Тони в джунглях Заира. Такой страны не существует с 1997 года