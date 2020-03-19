Если вы хотя бы раз в день открываете спортивные новости, то уже явно устали от их однообразия. Все важные ивенты отменяют или переносят, людей (иногда – целые клубы) запирают на карантин, а параллельно появляются имена очередных заболевших селебрити. Самое печальное, что реальная тоска пока даже не началась: сейчас можно пообсуждать, когда возобновятся главные турниры, что делать с титулом «Ливерпуля» и как быть с контрактами футболистов, которые истекут раньше, чем завершится сезон-2019/20. Но еще пара недель в таком режиме, и с инфоповодами станет совсем туго – мы просто сядем и будем ждать, когда же наконец закончится пандемия.

История про футболиста АПЛ, который от скуки переспал с сестрой жены, – утрированная версия того, что происходит с каждым из нас. Жить без спорта невыносимо, но еще больнее – существовать в полной неопределенности. Даже летом, когда сезоны почти во всех видах встают на паузу, тоска не такая противная. Ты считаешь дни до новых матчей, боев и гран-при, изучаешь трансферные инсайды и предвкушаешь крутейшее зрелище. Теперь такого нет и близко. Есть только всеобщая напряженность без дедлайна. Никто не знает, когда в приложении с онлайн-трансляциями снова появится штатное расписание. Нет конкретной даты, когда мы выдохнем, врубим телевизор и опять посмотрим топовый спорт.

Вернее, такая дата есть, но она всего одна. 18 апреля случится то, о чем фанаты ММА мечтали больше четырех лет – Хабиб Нурмагомедов наконец подерется с Тони Фергюсоном. Их бой отменялся четыре раза (дважды – по нелепейшим причинам), но сейчас его нужно проводить при любых раскладах.

Хабиб Нурмагомедов – Тони ФергюсонGetty Images

Несмотря на то, что турнир UFC в Нью-Йорке уже официально отменен, Тони и Хабиб готовы рубиться без зрителей. Орел вообще согласился выступать в джунглях Заира (нужна машина времени в 1997-й), а Эль Кукуй просто понимает – это его последний шанс взять пояс, так что нужно биться. Поэтому сейчас все зависит от Дэйны Уайта. Он обязан найти любой ангар с октагоном, запустить туда операторов и секундантов, а затем показать миру долгожданное шоу. Даже если эпический бой Фергюсона и Хабиба снимут безобразнее, чем прошлогодний цирк от Артема Тарасова и Вячеслава Дацика, никто не расстроится – наоборот, это будет аутентично и атмосферно. Главное, чтобы парни выдали именно такой махач, которого от них ждут – с локтями, кувырками, тейкдаунами и хайкиками.

В руках UFC сейчас не только самая ожидаемая дуэль в истории промоушна, но и грандиозная возможность зацепить новую аудиторию. Смотреть больше нечего, следить тоже не за чем – отменили даже «Евровидение». Неофитам придется погрузиться в мир ММА, чтобы хоть как-то себя развлечь, а бой Тони и Хабиба станет отправной точкой. Поэтому не удивляйтесь, если совсем скоро появятся фанаты единоборств, которые с гордостью скажут: да, я начал следить за этим видом спорта с боя Хабиба и Тони в апреле коронавирусного 2020-го.

Эта драка стала бы культовой даже без пандемии, ведь в клетку зайдут два лучших бойца в дивизионе. Но теперь, на фоне абсолютной пустоты в других видах, встреча Хабиба и Тони обретет совершенно легендарный статус.

Конечно, пожелать здоровья и сил сейчас нужно всей планете. Но особенно – двум мужчинам, которые должны выдать главное шоу эпохи COVID-19. Они слишком долго к этому шли и однозначно заслужили, чтобы все предыдущие переносы окупились фантастическим вниманием к нынешнему бою.

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