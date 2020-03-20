Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что во время пандемии коронавируса бой Хабиба с Тони Фергюсоном станет рекордным по числу купленных платных трансляций.

«Не знаю, где пройдет бой. Но до него еще четыре с половиной недели, а Дэйна Уайт уже вовсю им занимается. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения. Он может пройти за пределами США, но все зависит от ситуации с авиврейсами. Вероятный вариант озучил отец Хабиба – Абу-Даби. Мы к такому не готовились, но смысл в этом есть.

Со зрителями или без – это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться. Но даже без зрителей турнир побьет все рекорды по купленным платным трансляциям. Это будет супербой с такой точки зрения. Что еще людям делать? Они сидят дома и скучают, не могут никуда пойти. Что им еще смотреть?

Думаю, бой Хабиб – Фергюсон может собрать более двух миллионов купленных трансляций. Все виды спорта отменяют, а любителей спорта меньше не становится. Они точно посмотрят главный бой в легком весе UFC. Если бой состоится, то он будет суперуспешным для UFC», – цитирует Мендеса The Sun.

Поединок запланирован на 18 апреля.

Ранее он срывался четыре раза по вине обоих бойцов.

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