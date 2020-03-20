Президент UFC Дэйна Уайт не уверен, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в срок, 18 апреля.

«Если бы мне задали этот вопрос десять дней назад, то я бы точно ответил. Но сейчас я многого не знаю. Подумайте только, Лас-Вегас закрыл все казино на 30 дней! Никогда в жизни не поверил бы, что увижу это своими глазами.

Но бой Хабиба и Тони состоится, мы сделаем это. Сейчас я действую по обстоятельствам. У меня нет честного ответа, состоится ли поединок 18 апреля», – цитирует Уайта TSN.

Бой должен был состояться в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса власти штата запретили проведение массовых мероприятий.

Ранее поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза по вине обоих бойцов.

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