Журналист MMA Fighting Стивен Маррокко поделился инсайдом относительно возможного места проведения турнира UFC 249, главным боем которого будет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Источники Маррокко сообщают, что UFC ведет активные переговоры о проведении ивента во Флориде. Также в качестве потенциальных площадок упоминаются Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Первоначально ивент должен был пройти в Бруклине.

Ранее поединок срывался четыре раза по вине спортсменов.

Уайт нашел новую площадку для боя Хабиб – Фергюсон

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере