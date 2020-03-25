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MMA Fighting назвал потенциальные площадки для боя Хабиба и Тони
Турнир UFC 249 будет проходить без зрителей.
Журналист MMA Fighting Стивен Маррокко поделился инсайдом относительно возможного места проведения турнира UFC 249, главным боем которого будет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Источники Маррокко сообщают, что UFC ведет активные переговоры о проведении ивента во Флориде. Также в качестве потенциальных площадок упоминаются Орландо, Тампа и Джексонвилл.
- Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Первоначально ивент должен был пройти в Бруклине.
- Ранее поединок срывался четыре раза по вине спортсменов.
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