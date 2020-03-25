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Отец Хабиба – о месте поединка с Фергюсоном: «США не разрешают бой, это железно»

Отец Хабиба – о месте поединка с Фергюсоном: «США не разрешают бой, это железно»
Eurosport

3 ч. назад

Дэйна Уайт подыскивает другую страну для проведения турнира UFC 249.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, исключил возможность проведения боя сына с Тони Фергюсоном на территории США.

«Не могу озвучивать место, пока не озвучит Дэйна Уайт. Но США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну, и Дэйне надо получить компенсацию. США не будет – это железно.

Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы на бой, мы готовы выйти. Хабиб заряжен и пашет. Как дела у Фергюсона проходят, мы не знаем, никакой информации о его лагере нет. Мы хотим встретиться с ним в клетке», – приводит слова Нурмагомедова-старшего РБК-Спорт.

  • Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Первоначально ивент должен был пройти в Бруклине.
  • Ранее поединок срывался четыре раза по вине спортсменов.

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