Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, исключил возможность проведения боя сына с Тони Фергюсоном на территории США.

«Не могу озвучивать место, пока не озвучит Дэйна Уайт. Но США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну, и Дэйне надо получить компенсацию. США не будет – это железно.

Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы на бой, мы готовы выйти. Хабиб заряжен и пашет. Как дела у Фергюсона проходят, мы не знаем, никакой информации о его лагере нет. Мы хотим встретиться с ним в клетке», – приводит слова Нурмагомедова-старшего РБК-Спорт.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Первоначально ивент должен был пройти в Бруклине.

Ранее поединок срывался четыре раза по вине спортсменов.

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