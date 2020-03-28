Известный комментатор и ведущий Джо Роган отказался работать на турнире UFC 249, главным событием которого будет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«UFC все-таки собирается устроить турнир 18 апреля. Но я не знаю, каким образом, и не знаю, будет ли это в Америке. Они хотят, чтобы там было меньше десяти человек. Возможно, это произойдет где-то на открытой площадке. Видимо, кто-то будет комментировать, но точно не я. Они будут драться на пустой арене.

Как они собираются убедиться в том, что никто из бойцов не заражен коронавирусом? Придется всех проверять. А если у кого-нибудь есть вирус, они позволят ему драться? А если нет симптомов, но есть заражение? Вдруг у Хабиба есть коронавирус? А если у Тони есть вирус, Хабиб будет с ним драться?

Им не нужна большая арена, они могут устроить бой Хабиба и Фергюсона в съемочном ангаре. У Тайлера Перри есть помещение во Флориде, они могут отправиться туда, арендовать одну из его гигантских студий и обустроить там все», – цитирует Рогана Express, ссылаясь на его подкаст.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля.

Глава UFC Дэйна Уайт ищет подходящие площадки для проведения ивента, так как США запретили проведение публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Роган комментирует UFC с 1997 года.

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