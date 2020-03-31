Журналист Александр Лютиков получил угрозы и оскорбления от человека, ранее представлявшегося двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

В первой половине дня 30 марта Хабиб лично вышел в прямой эфир инстаграма и рассказал, что бой с Тони Фергюсоном, скорее всего, сорвался в пятый раз: ивент планируют провести в США, а он находится в России на самоизоляции и не имеет возможности вылететь в Америку.

Лютиков на ютьюб-канале разобрал ситуацию и нашел для бойца несколько способов покинуть Россию. Он предложил воспользоваться номером, который дал Нурмагомедову Владимир Путин, а также позвонил в «Аэрофлот» и уточнил, что билеты на рейс из Москвы до Нью-Йорка до сих пор продаются.

Позже журналист получил сообщение с угрозами и выложил аудиозапись в инстаграме. «Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову». Замечательное описание сути журналистики от человека, который чуть больше года назад звонил мне и представлялся двоюродным братом одного из величайших бойцов UFC. Я не планирую удалять этот пост, так что если это и произойдет, то из-за политики инстаграма», – подписал Лютиков публикацию. Послушать запись можно здесь.

Также Александр дал комментарий Sports.ru: «Мне звонил этот человек год или полтора назад с какими-то похожими претензиями. Он представился Нурмагомедовым из Германии. Мы тогда очень тепло поговорили. И Нурмагомедову из Германии, и Нурмагомедову из Москвы, который звонил за несколько минут до него, я попытался донести простую мысль, что я не работаю в пресс-службе Хабиба, а они не работают моими редакторами. И до сегодняшнего дня я жил с мыслью, что мы тогда поняли друг друга. С другой стороны – у меня было сегодня общение с другим человеком, с официальным лицом из команды Хабиба, мы немного поспорили и вряд ли убедили друг друга, но ни оскорблений, ни угроз, конечно, не было».

Бой был запланирован на 18 апреля, ранее он срывался четыре раза.

Возможно, с Фергюсоном вместо Хабиба подерется Джастин Гэтжи.

Американцы линчуют Хабиба за отказ драться с Тони: называют посмешищем, допингистом и сучкой

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке