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Бой Хабиба против Тони Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

Бой Хабиба против Тони Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?
Павел Городницкий

58 мин. назад

Точно не Нурмагомедов.

Эпический махач Тони Фергюсона против Хабиба должен был стать главным хайлайтом эпохи карантина – особенно на фоне белорусского футбола и студенческого баскетбола. Некоторые светлые умы (например, Николай Валуев) называли ивент UFC пиром во время чумы, но чуть более адекватные фанаты спорта считали дни до 18 апреля. Теперь можно не считать: судя по всему, Орел и Эль Кукуй опять не подерутся.

Об этом рассказал сам Хабиб, который сейчас находится в Дагестане. По словам чемпиона, он тренируется и готовится, но не может вылететь из России – с 30 марта закрыты все границы. Кроме того, Нурмагомедов дал инсайд: оказывается, UFC собиралась провести бой в Абу-Даби, но Эмираты захлопнулись для иностранцев из-за коронавируса, поэтому когда Орел туда прилетел, его развернули. «Они ищут для Фергюсона другого соперника. Я не против», – заявил Хабиб и нарвался на тысячи оскорблений.

Во-первых, его обвинили в том, что он вообще прибыл в Абу-Даби спустя сутки (или даже двое) после объявления тотального карантина в этой стране. Поступок действительно странный, но Орел уверяет, что у него был инсайд от UFC – значит, стоило хотя бы попробовать. Здесь Нурмагомедов точно не виноват: получил информацию, проверил, затем вернулся в Дагестан и продолжает работать так, словно бой с Тони состоится.

Вторая претензия к Хабибу – отказ лететь в США: да, вылет из России максимально затруднился, но чемпиону припомнили дружбу с Путиным и секретный номер, который президент дал аварцу на всякий случай. Правда, журналист Александр Лютиков, дозвонившийся в «Аэрофлот», уверяет, что на этой неделе еще можно вылететь в Нью-Йорк регулярным рейсом. Помощь властей бы даже не понадобилась – просто берешь билет и через восемь часов высаживаешься в Штатах. Разумеется, после публикации этого факта Хабиба начали уничтожать не только фанаты Тони (они уже давно считают Орла трусом), но и российские поклонники ММА.

Действительно, на первый взгляд ситуация выглядит для Хабиба максимально невыгодно: можно подумать, что он, прикрываясь пандемией, просто прячется от острых локтей Эль Кукуя. Но здесь важно задать правильные вопросы.

  • Где хотя бы примерная, но официальная геолокация ивента UFC 249 – страна, штат, город? Куда лететь-то?
  • Где были хейтеры Хабиба, когда он говорил в трансляции фразу «Я готов драться с любым. Скажите место и время»?
  • Где хотя бы одна причина, по которой Хабиб во время всемирного карантина должен бегать за Фергюсоном, словно молодой претендент?
Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов – Тони ФергюсонGetty Images

Весь негатив по поводу сорванного боя нужно изливать не в сторону Орла, а в адрес UFC и лично Дэйны Уайта. Пандемию объявили больше трех недель назад – за это время остановили все ключевые спортивные чемпионаты, а Евро-2020 и Олимпиаду перенесли на следующий год. Бодрился только мистер Уайт, который несколько раз пообещал провести долгожданный бой Хабиба и Фергюсона. Пусть при пустых трибунах и без комментатора Рогана, но все же устроить самую долгожданную битву в истории промоушна.

Получается, что за три с лишним недели UFC так и не нашла ни одного ангара, где можно было бы организовать мероприятия. Нет сомнений: Дэйна лично мониторил все возможные залы, но его слова «У меня есть 4-5 вариантов» так и остались блефом. За 18 дней до гонга у Уайта нет даже гаража, куда можно поставить октагон. Это провал: Дэйна взял на себя слишком много и обманул ожидания всего мира.

В оправдание UFC есть ровно один нюанс: проводить бои гораздо тяжелее, чем, к примеру, игру «Что? Где? Когда?», которая недавно состоялась почти без живой аудитории. В UFC недостаточно измерить температуру и пройти тест на вирус – надо получить разрешение комиссии и заранее обеспечить любую медпомощь. Очевидно, что у американских врачей сейчас есть дела поважнее чемпионских боев, поэтому Уайт столкнулся с еще одной кадровой проблемой – кажется, их накопилось слишком много.

Сейчас говорят о том, что вместо Хабиба Фергюсон зарубится с Джастином Гэтжи – возможно, это будет даже зрелищнее, чем страдания в партере против Орла.

Но нужно быть реалистами: все идет к тому, что UFC включит мозги и вообще перенесет 249-й турнир из-за аренды, логистики и медицинских рисков. Тогда тем, кто сейчас оскорбляет Хабиба и называет его трусом, придется извиниться перед Нурмагомедовым. Но они, конечно же, этого не сделают.

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