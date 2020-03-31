Эпический махач Тони Фергюсона против Хабиба должен был стать главным хайлайтом эпохи карантина – особенно на фоне белорусского футбола и студенческого баскетбола. Некоторые светлые умы (например, Николай Валуев) называли ивент UFC пиром во время чумы, но чуть более адекватные фанаты спорта считали дни до 18 апреля. Теперь можно не считать: судя по всему, Орел и Эль Кукуй опять не подерутся.

Об этом рассказал сам Хабиб, который сейчас находится в Дагестане. По словам чемпиона, он тренируется и готовится, но не может вылететь из России – с 30 марта закрыты все границы. Кроме того, Нурмагомедов дал инсайд: оказывается, UFC собиралась провести бой в Абу-Даби, но Эмираты захлопнулись для иностранцев из-за коронавируса, поэтому когда Орел туда прилетел, его развернули. «Они ищут для Фергюсона другого соперника. Я не против», – заявил Хабиб и нарвался на тысячи оскорблений.

Во-первых, его обвинили в том, что он вообще прибыл в Абу-Даби спустя сутки (или даже двое) после объявления тотального карантина в этой стране. Поступок действительно странный, но Орел уверяет, что у него был инсайд от UFC – значит, стоило хотя бы попробовать. Здесь Нурмагомедов точно не виноват: получил информацию, проверил, затем вернулся в Дагестан и продолжает работать так, словно бой с Тони состоится.

Вторая претензия к Хабибу – отказ лететь в США: да, вылет из России максимально затруднился, но чемпиону припомнили дружбу с Путиным и секретный номер, который президент дал аварцу на всякий случай. Правда, журналист Александр Лютиков, дозвонившийся в «Аэрофлот», уверяет, что на этой неделе еще можно вылететь в Нью-Йорк регулярным рейсом. Помощь властей бы даже не понадобилась – просто берешь билет и через восемь часов высаживаешься в Штатах. Разумеется, после публикации этого факта Хабиба начали уничтожать не только фанаты Тони (они уже давно считают Орла трусом), но и российские поклонники ММА.

Действительно, на первый взгляд ситуация выглядит для Хабиба максимально невыгодно: можно подумать, что он, прикрываясь пандемией, просто прячется от острых локтей Эль Кукуя. Но здесь важно задать правильные вопросы.

Где хотя бы примерная, но официальная геолокация ивента UFC 249 – страна, штат, город? Куда лететь-то?

Где были хейтеры Хабиба, когда он говорил в трансляции фразу «Я готов драться с любым. Скажите место и время»?

Где хотя бы одна причина, по которой Хабиб во время всемирного карантина должен бегать за Фергюсоном, словно молодой претендент?

Хабиб Нурмагомедов – Тони ФергюсонGetty Images

Весь негатив по поводу сорванного боя нужно изливать не в сторону Орла, а в адрес UFC и лично Дэйны Уайта. Пандемию объявили больше трех недель назад – за это время остановили все ключевые спортивные чемпионаты, а Евро-2020 и Олимпиаду перенесли на следующий год. Бодрился только мистер Уайт, который несколько раз пообещал провести долгожданный бой Хабиба и Фергюсона. Пусть при пустых трибунах и без комментатора Рогана, но все же устроить самую долгожданную битву в истории промоушна.

Получается, что за три с лишним недели UFC так и не нашла ни одного ангара, где можно было бы организовать мероприятия. Нет сомнений: Дэйна лично мониторил все возможные залы, но его слова «У меня есть 4-5 вариантов» так и остались блефом. За 18 дней до гонга у Уайта нет даже гаража, куда можно поставить октагон. Это провал: Дэйна взял на себя слишком много и обманул ожидания всего мира.

В оправдание UFC есть ровно один нюанс: проводить бои гораздо тяжелее, чем, к примеру, игру «Что? Где? Когда?», которая недавно состоялась почти без живой аудитории. В UFC недостаточно измерить температуру и пройти тест на вирус – надо получить разрешение комиссии и заранее обеспечить любую медпомощь. Очевидно, что у американских врачей сейчас есть дела поважнее чемпионских боев, поэтому Уайт столкнулся с еще одной кадровой проблемой – кажется, их накопилось слишком много.

Сейчас говорят о том, что вместо Хабиба Фергюсон зарубится с Джастином Гэтжи – возможно, это будет даже зрелищнее, чем страдания в партере против Орла.

Но нужно быть реалистами: все идет к тому, что UFC включит мозги и вообще перенесет 249-й турнир из-за аренды, логистики и медицинских рисков. Тогда тем, кто сейчас оскорбляет Хабиба и называет его трусом, придется извиниться перед Нурмагомедовым. Но они, конечно же, этого не сделают.

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