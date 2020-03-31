Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал проведения главного боя турнира UFC 249 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Штука в том, что когда мои бойцы со мной, они получат лучшую медицинскую помощь из возможных. Даже лучше той, чем если бы сидели одни дома или что бы ни случилось еще.

Я на связи со всеми – не только с сотрудниками промоушна, но и с бойцами. Если они или их близкие нуждаются во мне, я здесь. Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь или позаботиться о них. И этот бой на UFC 249 состоится.

Поверьте, мне уже предлагали провести поединок на авианосце. Я еще не обращался за помощью к кому-то подобному, но, видимо, скоро придется.

Многие парни из медиа – полные и законченные ****** [гребаные] отморозки. Как только вы рассказываете им, чем занимаетесь, все они ******** [обгаживают] все, над чем вы работаете. Так что я буквально говорю каждому из этих парней: «********** [Катитесь к черту]», никому из вас не скажу, что и где я делаю.

Но знайте следующее: бой состоится 18 апреля где-то на этой ****** [чертовой] планете. И когда вам нужно будет об этом знать, я дам вам знать», – цитирует Уайта MMA Junkle со ссылкой на подкаст Heavyweight Podcast.

Изначально UFC 249 должен был пройти в американском Бруклине, но из-за пандемии коронавируса в штате Нью-Йорк закрыли все публичные мероприятия.

Хабиб Нурмагомедов никак не вылетит на бой с Тони Фергюсоном из-за закрытия границ в России.

Бой Хабиба против Тони Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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