Член команды бойца смешанного стиля Тони Фергюсона прокомментировал будущий поединок на турнире UFC 249, который планировался против Хабиба Нурмагомедова.

«Бой с Джастином Гэтжи будет просто легким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе.

А вот бои с Хабибом или Макгрегором – это совсем другое дело, это гораздо лучше», – заявил представитель команды Фергюсона в интервью агентству ТАСС.

Ивент UFC 249 должен был пройти 18 апреля в американском Бруклине, но из-за эпидемии коронавируса находится под угрозой срыва.

Нурмагомедов не может вылететь из России из-за закрытия границ, ему на замену инсайдер ESPN Ариэль Хельвани назвал Джастина Гэтжи.

Бой Хабиба против Тони Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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