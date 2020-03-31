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Представитель Фергюсона: «Бой с Гэтжи – легкие деньги, а Хабиб или Конор – это другое дело»
В окружении Тони не хотят пятого срыва махача с Хабибом.
Член команды бойца смешанного стиля Тони Фергюсона прокомментировал будущий поединок на турнире UFC 249, который планировался против Хабиба Нурмагомедова.
«Бой с Джастином Гэтжи будет просто легким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе.
А вот бои с Хабибом или Макгрегором – это совсем другое дело, это гораздо лучше», – заявил представитель команды Фергюсона в интервью агентству ТАСС.
- Ивент UFC 249 должен был пройти 18 апреля в американском Бруклине, но из-за эпидемии коронавируса находится под угрозой срыва.
- Нурмагомедов не может вылететь из России из-за закрытия границ, ему на замену инсайдер ESPN Ариэль Хельвани назвал Джастина Гэтжи.
Бой Хабиба против Тони Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?