Американский боец UFC Дастин Порье готов заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля.

«Я готов подраться с кем угодно. Могу победить Тони. Можно и с Гэтжи встретиться еще раз, я только за», – цитирует 31-летнего Порье BJ Penn.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом.

Хабиб уже заявил о срыве поединка с Фергюсоном из-за невозможности вылететь из России по причине пандемии коронавируса, но глава UFC Дэйна Уайт пока намерен провести бой. Место проведения неизвестно.

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