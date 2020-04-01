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«Могу победить Тони». Порье готов заменить Хабиба в бою с Фергюсоном
Дастин претендует на вакантное место.
Американский боец UFC Дастин Порье готов заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля.
«Я готов подраться с кем угодно. Могу победить Тони. Можно и с Гэтжи встретиться еще раз, я только за», – цитирует 31-летнего Порье BJ Penn.
- В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом.
- Хабиб уже заявил о срыве поединка с Фергюсоном из-за невозможности вылететь из России по причине пандемии коронавируса, но глава UFC Дэйна Уайт пока намерен провести бой. Место проведения неизвестно.
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