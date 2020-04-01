Хабиб Нурмагомедов в инстаграме подтвердил, что бой с Тони Фергюсоном, вероятно, отменен.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя: получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», – написал Хабиб.

Поединок был намечен на 18 апреля.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что UFC уже ищет другого соперника для Фергюсона, в то время как глава организации Дэйна Уайт уверял: бой Хабиба и Тони все равно состоится.

Бой Хабиба против Фергюсона опять сорвался. Кто виноват?

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