Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова выйти на бой из-за пандемии коронавируса и предложил лишить его чемпионского пояса в легком весе.

«Чувак не хочет драться – он напуган и убегает. Так что надо лишить его титула», – цитирует 36-летнего Фергюсона ESPN.

В твиттере Тони высказался: «Мы его напугали. Он мог вернуться в США из Абу-Даби. У него есть все, чтобы сесть в самолет и вернуться. Мы напугали его уже во второй раз. Я как наемный убийца, а Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как псы, как трусливые киски. Хабиб – сучка. Я говорил ему, что вытру чертов пол его папахой, и он застрял».

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля, их поединок срывается в пятый раз.

Хабиб находится на самоизоляции в России и заявил, что не может вылететь в США.

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