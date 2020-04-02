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Уайт: «Все знали, что Хабиб не выйдет на бой»

Уайт: «Все знали, что Хабиб не выйдет на бой»
Eurosport

3 ч. назад

Дэйна все равно намерен провести ивент.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова выходить на бой против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

«Все знали, что он не будет драться», – цитирует Уайта Yahoo.

Глава UFC не стал прямо отвечать на вопрос, заменит ли Нурмагомедова Джастин Гэтжи. «Я не обсуждаю детали боя с журналистами», – заявил он.

  • Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля, их поединок срывается в пятый раз.
  • Хабиб находится на самоизоляции в России и заявил, что не может вылететь в США.
  • Уайт намерен провести UFC 249, несмотря на то, то Америка законодательно запретила организацию массовых мероприятий.

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