Getty Images
Уайт: «Все знали, что Хабиб не выйдет на бой»
Дэйна все равно намерен провести ивент.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отказ Хабиба Нурмагомедова выходить на бой против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.
«Все знали, что он не будет драться», – цитирует Уайта Yahoo.
Глава UFC не стал прямо отвечать на вопрос, заменит ли Нурмагомедова Джастин Гэтжи. «Я не обсуждаю детали боя с журналистами», – заявил он.
- Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован на 18 апреля, их поединок срывается в пятый раз.
- Хабиб находится на самоизоляции в России и заявил, что не может вылететь в США.
- Уайт намерен провести UFC 249, несмотря на то, то Америка законодательно запретила организацию массовых мероприятий.
Хабиб – об отмене боя с Тони: «Весь мир на карантине, а я должен рисковать жизнью?»